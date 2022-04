Lecture par la Compagnie Quelqu’unS Musée de l’abbaye Sainte-Croix, 14 mai 2022 23:00, Les Sables-d'Olonne.

Nuit des musées Lecture par la Compagnie Quelqu’unS Musée de l’abbaye Sainte-Croix Samedi 14 mai, 21h00, 22h00, 23h00 Entrée libre

Correspondance de Gaston Chaissac à Albert Gleizes et à Juliette Roche

Lecture à deux voix par la compagnie Quelqu’unS

Un bâtiment du XVIIème siècle qui abrite le musée de l’Abbaye Sainte-Croix, consacré à l’art moderne et contemporain : 2.500 m² de vastes salles blanches et des combles en coque de bateau renversé.

© Musée de l’abbaye Sainte-Croix

