LECTURE PAR JUSTINE BOSCHIERO : “ADÉLAÏDES” Villotte-sur-Aire Villotte-sur-Aire Catégories d’évènement: Meuse

Villotte-sur-Aire

LECTURE PAR JUSTINE BOSCHIERO : “ADÉLAÏDES” Villotte-sur-Aire, 19 mars 2022, Villotte-sur-Aire. LECTURE PAR JUSTINE BOSCHIERO : “ADÉLAÏDES” Villotte-sur-Aire

2022-03-19 – 2022-03-19

Villotte-sur-Aire Meuse Villotte-sur-Aire L’association Anes Art’gonne reçoit Justine Boschiero, de la Compagnie des 4 Coins, pour des lectures, dans le cadre du Printemps des poètes. Elle promet un moment de douceur, au moment de l’éveil de la nature. anesargonne@free.fr +33 3 29 70 60 84 http://anesartgonne.free.fr/crbst_49.html Anes Art’Gonne

Villotte-sur-Aire

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Villotte-sur-Aire Autres Lieu Villotte-sur-Aire Adresse Ville Villotte-sur-Aire lieuville Villotte-sur-Aire Departement Meuse

Villotte-sur-Aire Villotte-sur-Aire Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villotte-sur-aire/

LECTURE PAR JUSTINE BOSCHIERO : “ADÉLAÏDES” Villotte-sur-Aire 2022-03-19 was last modified: by LECTURE PAR JUSTINE BOSCHIERO : “ADÉLAÏDES” Villotte-sur-Aire Villotte-sur-Aire 19 mars 2022 Meuse Villotte-sur-Aire

Villotte-sur-Aire Meuse