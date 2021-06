Flourens Mairie de Flourens Flourens, Haute-Garonne Lecture par Anne Bourgès : « Le jeu de la dame » de Walter Tewis – Jeudi 1er juillet Mairie de Flourens Flourens Catégories d’évènement: Flourens

Le Marathon des mots, créé en 2005 par Olivier Poivre d’Arvor, met à l’honneur des écrivains et des artistes pour l’un des plus grands festivals internationaux de littérature de France et d’Europe. Une lecture dans le cadre de ce festival métropolitain aura lieu sous la Halle de Flourens, le 1er juillet à 20h Nous aurons le plaisir d’accueillir Anne Bourgès qui lira un extrait de « Le jeu de la dame » de Walter Tewis.

Dans le cadre du Marathon des mots

