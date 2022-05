Lecture «On n’a toujours pas retrouvé de baleine au fond du lac de Paladru»

2022-05-14 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 17:00:00 À l’automne 2021, l’autrice Laetitia Cuvelier et Grégory Faive ont animé des ateliers d’écriture sur l’histoire du Lac de Paladru, ses légendes et les collections du musée archéologique. Découvrez quelques extraits des écrits lus par les participants. dernière mise à jour : 2022-04-14 par

