Lecture « Nous deux »

Médiathèque de Donzy, le lundi 14 février à 18:00

♥️ Lecture de correspondances amoureuses. Par Lionel et Sabine Durée 1h Tout public Gratuit, inscription auprès de vos médiathécaires.

Gratuit sur inscription, pass vaccinal

