Le mercredi 11 mai 2022

de 15h00 à 15h45

gratuit

La Maison Paris nature propose chaque deuxième mercredi du mois des lectures d’histoires choisies dans la collection de la Bibliothèque nature. Rendez-vous à la Bibliothèque de la Maison Paris nature, au pavillon 2 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP4FeCHMVjJj-TZ6vLoFVIMOV0vQiqt0IEMyQA_ZJ0qlJXGA/viewform

