Lecture nature : les champignons Maison Paris Nature

Paris

Le mercredi 10 novembre 2021

de 15h à 15h45

gratuit

[Lecture d’histoires pour enfants] Lecture d’histoires nature choisies dans la collection de la Bibliothèque de la Maison Paris Nature autour du thème des champignons. À destination des 5-8 ans, enfants accompagnés d’ 1 adulte (inscription obligatoire). Rendez-vous à la Bibliothèque de la Maison Paris nature, au pavillon 2 du Parc Floral de Paris. Le pass sanitaire est nécessaire pour les plus de 12 ans. Inscription ici Animations -> Lecture / Rencontre Maison Paris Nature Parc Floral de Paris Paris 75012

