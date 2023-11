Lecture nature : les arbres Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Lecture nature : les arbres Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 15h00 à 15h45

.Tout public. gratuit

[Lecture d’histoires pour enfants] A l’occasion de la semaine de l’arbre, nous avons choisi de vous lire des livres sur le sujet, puisés dans la collection de la bibliothèque de la Maison Paris Nature.

À destination des enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte. Rendez-vous à la bibliothèque de la Maison

Paris Nature, au pavillon 2 du Parc Floral de Paris. La

bibliothèque est accessible aux personnes à mobilité réduite. Bibliothèque de la Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2942?deco=brand

Clément Dorval / Ville de Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque de la Maison Paris Nature Adresse Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris latitude longitude 48.8396209374839,2.44157133959416

Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/