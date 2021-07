Saint-Amancet Saint-Amancet Saint-Amancet, Tarn Lecture Myriam OH et projection Pascal GARY Saint-Amancet Saint-Amancet Catégories d’évènement: Saint-Amancet

le samedi 4 septembre à 22:00

Dans le cadre des “Découvertes de Saint-Amancet” (81100), le samedi 4 septembre, à 22 heures. **Des mots, des images qui explorent la quête des possibles autour de la communication.** **Dans une langue cadencée, Myriam OH déroule ses poèmes comme autant d’histoires universelles. L’artiste visuel Pascal Gary projette en direct sa vision des émotions disponibles.** **MYRIAM OH (Ould-Hamouda)** a récemment publié aux éditions Lunatique _Ce n’est pas ce que tu n’as pas dit, mais la manière dont tu t’es tu_ & _Scènes d’intérieur sans vis-à-vis_. Site de l’artiste : [[https://myriam-oh.com](https://myriam-oh.com)](https://myriam-oh.com) **PHORMAZERO** : [[http://www.phormazero.com/](http://www.phormazero.com/)](http://www.phormazero.com/) **LUNATIQUE** : [[https://www.editions-lunatique.com](https://www.editions-lunatique.com)](https://www.editions-lunatique.com)

Entrée libre

