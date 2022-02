Lecture musicale : Village 113 Le Havre, 28 avril 2022, Le Havre.

Lecture musicale : Village 113 Le Havre

2022-04-28 18:30:00 – 2022-04-28

Le Havre Seine-Maritime

« Village 113 » d’Anthony Doerr, lecture musicale dans le noir, interprétée par Corinne Belet (comédienne) et Guillaume Zolnierowski (musicien). D’après « Le mur de mémoire », Albin Michel, 2013.

« C’est à la mémoire que l’on doit tout de qui nous caractérise ». Ce manifeste, Anthony Doerr, auteur récompensé par les plus prestigieux prix anglo-saxons l’illustre dans les six nouvelles de recueil « Le mur de mémoire » dont est tirée la nouvelle « Village 113 ». « Chaque pierre, chaque marche est une clé qui ouvre sur un souvenir ». Venez à la rencontre de la gardienne de semences et du vieux professeur. Prenez le temps d’errer dans un village chinois : un barrage se construit et tout droit disparaître.

Date : le jeudi 28 avril à 18h30 – A partir de 12 ans.

Lieu : Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 50 min

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

+33 2 35 19 45 74 https://thv.lehavre.fr/

Le Havre

