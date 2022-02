LECTURE MUSICALE : VIES DE FEMMES, MANIÈRES DE BOIRE Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry

LECTURE MUSICALE : VIES DE FEMMES, MANIÈRES DE BOIRE Château-Thierry, 8 mars 2022, Château-Thierry. LECTURE MUSICALE : VIES DE FEMMES, MANIÈRES DE BOIRE Château-Thierry

2022-03-08 18:00:00 – 2022-03-08 20:00:00

Château-Thierry Aisne Château-Thierry L’association Addictions France vous propose une lecture musicale le mardi 8 mars, de 18h à 20h, au Palais des Rencontres de Château-Thierry, avec la participation de Céline DELY (comédienne) pour la lecture du texte de Samira EL AYACHI « Même les vieux ne s’enivrent plus », accompagnée par le musicien accordéoniste Salim SFERDJELLA. Cette action se déroulera de la façon suivante : présentation du Centre de Soin et d’Accompagnement de Prévention en Addictologie (CSAPA) de Château-Thierry

lecture musicale

témoignage d’une femme abstinente à l’alcool

échanges / Débat avec la salle

clôture autour d’un moment convivial

Inscriptions obligatoires :

Vous pouvez effectuer votre inscription en ligne en cliquant au lien suivant. ou auprès de Laëtitia METAYER, assistante prévention :

laetitia.metayeraddictions-franceorg / Tél. : 03 23 89 06 28 L’association Addictions France vous propose une lecture musicale le mardi 8 mars, de 18h à 20h, au Palais des Rencontres de Château-Thierry, avec la participation de Céline DELY (comédienne) pour la lecture du texte de Samira EL AYACHI « Même les vieux ne s’enivrent plus », accompagnée par le musicien accordéoniste Salim SFERDJELLA. Cette action se déroulera de la façon suivante : présentation du Centre de Soin et d’Accompagnement de Prévention en Addictologie (CSAPA) de Château-Thierry

lecture musicale

témoignage d’une femme abstinente à l’alcool

échanges / Débat avec la salle

clôture autour d’un moment convivial

Inscriptions obligatoires :

Vous pouvez effectuer votre inscription en ligne en cliquant au lien suivant. ou auprès de Laëtitia METAYER, assistante prévention :

laetitia.metayeraddictions-franceorg / Tél. : 03 23 89 06 28 laetitia.metayer@addictions-france.org +33 3 23 89 06 28 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUqyuYfCfUNyBVG6EZ398mn6jcyIN8OR_KMEvopQT1ge3FnQ/viewform L’association Addictions France vous propose une lecture musicale le mardi 8 mars, de 18h à 20h, au Palais des Rencontres de Château-Thierry, avec la participation de Céline DELY (comédienne) pour la lecture du texte de Samira EL AYACHI « Même les vieux ne s’enivrent plus », accompagnée par le musicien accordéoniste Salim SFERDJELLA. Cette action se déroulera de la façon suivante : présentation du Centre de Soin et d’Accompagnement de Prévention en Addictologie (CSAPA) de Château-Thierry

lecture musicale

témoignage d’une femme abstinente à l’alcool

échanges / Débat avec la salle

clôture autour d’un moment convivial

Inscriptions obligatoires :

Vous pouvez effectuer votre inscription en ligne en cliquant au lien suivant. ou auprès de Laëtitia METAYER, assistante prévention :

laetitia.metayeraddictions-franceorg / Tél. : 03 23 89 06 28 Ville de Château-Thierry

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Lieu Château-Thierry Adresse Ville Château-Thierry lieuville Château-Thierry Departement Aisne

Château-Thierry Château-Thierry Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thierry/

LECTURE MUSICALE : VIES DE FEMMES, MANIÈRES DE BOIRE Château-Thierry 2022-03-08 was last modified: by LECTURE MUSICALE : VIES DE FEMMES, MANIÈRES DE BOIRE Château-Thierry Château-Thierry 8 mars 2022 Aisne Château-Thierry

Château-Thierry Aisne