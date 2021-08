Lecture Musicale ” Trésor national” de Sedef Ecer Médiathèque Françoise Sagan, 15 septembre 2021, Paris.

Lecture musicale et en images des extraits de Trésor national, premier roman français de la dramaturge et scénariste franco-turque Sedef Ecer. Soirée dédicace organisée dans le cadre du 18ème Festival du Cinéma de Turquie à Paris du 17 au 26 septembre 2021

Ce roman paru en janvier 2021 chez JC Lattès, déjà très remarqué par la critique et encensé par les libraires, sélectionné par plusieurs festivals et prix littéraires, relate la vie d’une Diva istanbuliote et nous fait voyager dans le cinéma et l’histoire de ce pays qui est aujourd’hui en permanence au cœur de l’actualité.

L’accompagnement sonore (chansons de mélodrames turcs réinterprétées par Gülay Hacer Toruk) et le montage vidéo d’extraits de films sont mis en espace pour faire entendre la voix de la romancière qui se confond ici de manière troublante avec celle de la narratrice : une femme qui parle à sa mère, la fille d’une star du cinéma turc des grandes années…

Sedef Ecer, voix

Gülay Hacer Toruk, chant, bendir

Victoire Berger Perrin, mise en scène

« Sedef Ecer a écrit cette histoire avec tant de détails intimes mêlés à la grande histoire que l’on a réellement cru qu’il s’agissait d’une autobiographie… » Alexandra Schwatrzbrod, Libération

“Roman envoûtant consacré aux rapports mère-fille, à la nostalgie d’Istanbul et aux tourments de l’histoire turque des dernières décennies […] Sedef Ecer signe ce récit qui sonne très juste…” Le Monde

Cette soirée est organisée dans le respect des règles sanitaires : Pass sanitaire, port du masque

Pour plus d’informations : https://www.sedefecer.com/

18ème Festival du Cinéma de Turquie à Paris

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

