Auteur : Olivier Bourdeaut

Lecture/interprétation : Pascale Bessard,

Christophe Merle – Piano : Benjamin Barria Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte… C’est une histoire d’amour fou. Choix entre le spectacle seul ou spectacle + cocktail dînatoire (la soirée est accompagnée de vin et de tapas de produits locaux – Réservation obligatoire pour le cocktail avant le 16/11/22)

Public Ado / Adultes

Durée : 50 minutes ®Cie_Les_Voix_du_Caméléon

