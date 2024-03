Lecture musicale Sury-près-Léré, samedi 6 avril 2024.

Lecture musicale Sury-près-Léré Cher

Lecture musicale pour enfants (4+) à la médiathèque !

Entrée libre, mais inscrivez-vous vite

Pour les petits mélomanes de 4 ans et plus, venez découvrir une expérience enchanteresse où les albums de la médiathèque André Audebert prennent vie grâce à la magie de la musique!

Entrée libre, mais assurez-vous de vous inscrire pour garantir votre place! Ne manquez pas cette occasion unique de vivre la musique et la littérature d’une manière totalement nouvelle EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 16:00:00

fin : 2024-04-06

Route de Savigny

Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire biblisury@gmail.com

L’événement Lecture musicale Sury-près-Léré a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de tourisme du Grand Sancerrois