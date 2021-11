Lecture musicale Salle polyvalente de la mairie de Vernouillet, 21 janvier 2022, Vernouillet.

Lecture musicale

Salle polyvalente de la mairie de Vernouillet, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

A travers cette lecture musicale de _L’anguille_, les voix de la romancière Valentine Goby, du musicien et des instruments se répondent, recréent les émotions et sensations des personnages. Un échange avec le public est encouragé suite à la performance, autour du livre et du spectacle. La lecture musicale est une performance d’environ 45 minutes.

Sur inscription

A travers cette lecture musicale de L'anguille, les voix de la romancière et du musicien et des instruments se répondent, recréent les émotions et sensations des personnages.

Salle polyvalente de la mairie de Vernouillet Place de la mairie 78540 Vernouillet Vernouillet Yvelines



