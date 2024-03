Lecture musicale par Jean-Pierre Suaudeau Epices et tout St molf, mercredi 3 avril 2024.

Lecture musicale par Jean-Pierre Suaudeau Comment décrire au mieux et au plus ramassé l’homme-écrivain Jean-Pierre Suaudeau ? Habitant de longue date St. Nazaire, donc empreint profondément de son histoire ; ancien instituteur, ancien m… Mercredi 3 avril, 20h00 Epices et tout Public

Début : 2024-04-03T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T06:00:00+02:00

Comment décrire au mieux et au plus ramassé l’homme-écrivain Jean-Pierre Suaudeau ?

Habitant de longue date St. Nazaire, donc empreint profondément de son histoire ; ancien instituteur, ancien militant syndicaliste, à l’origine avec d’autres compères d’une des premières radios libres de France, mais toujours animateur enthousiaste de rencontres littéraires et surtout ! toujours écrivain ! de plus en plus écrivain !

Citons ici Maylis de Kerangal : le vecteur politique de la littérature c’est l’empathie. Car dans le livre dont il sera principalement question lors de cette rencontre il s’agit exactement de ça : s’intéresser en interrogeant le mythe de la culture populaire qu’incarnait Johnny Hallyday. Sans en être fan, bien au contraire !

S’intéresser à quelqu’un étant ni de son milieu social ni de son milieu culturel.

Comment dépasser un tant soit peu cette incompatibilité profonde ?

Ce qui revient à se remettre en question personnellement et à questionner l’énigme de cet « autre » qu’est Johnny.

Tarif libre.

Epices et tout 1 rue de la cure 44350 St molf

CULTURE JEUNESSE