LECTURE MUSICALE – OXMO PUCCINO Le Mans, 6 octobre 2021, Le Mans.

LECTURE MUSICALE – OXMO PUCCINO 2021-10-06 – 2021-10-06 Palais des Congrès et de la culture 2 Rue d’Arcole

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Faites Lire ! Dans Les Réveilleurs de Soleil, premier roman lumineux de l’homme à la voix de miel, Oxmo Puccino s’empare de l’énergie de la jeunesse pour pointer l’urgence écologique, la vanité de la célébrité, le vertige des passions. Avec humour, poésie et tendresse, il nous offre surtout une histoire d’amour et d’amitié, une quête initiatique entre _Le Petit Prince_ et Tim Burton. Accompagné de son guitariste Eddie Purple, Oxmo Puccino présente une lecture-musicale de son premier roman, rythmé par quelques-uns des titres phares de son répertoire. 20 ans de carrière, 8 albums et de nombreuses participations ( Damon Albarn, -M-, Ibrahim Maalouf), 2 Victoires de la musique, Oxmo Puccino est un artiste, un vrai, de ceux qui sont passionnés par les mots, la musique et qui sont attentifs aux autres, à leur vie, leurs préoccupations, leurs rêves. A 21h. Au Palais des Congrès et de la culture.

Dans le cadre de Faites Lire ! Dans Les Réveilleurs de Soleil, premier roman lumineux de l’homme à la voix de miel, Oxmo Puccino s’empare de l’énergie de la jeunesse pour pointer l’urgence écologique, la vanité de la célébrité, le vertige des passions. Avec humour, poésie et tendresse, il nous offre surtout une histoire d’amour et d’amitié, une quête initiatique entre _Le Petit Prince_ et Tim Burton. Accompagné de son guitariste Eddie Purple, Oxmo Puccino présente une lecture-musicale de son premier roman, rythmé par quelques-uns des titres phares de son répertoire. 20 ans de carrière, 8 albums et de nombreuses participations ( Damon Albarn, -M-, Ibrahim Maalouf), 2 Victoires de la musique, Oxmo Puccino est un artiste, un vrai, de ceux qui sont passionnés par les mots, la musique et qui sont attentifs aux autres, à leur vie, leurs préoccupations, leurs rêves. A 21h. Au Palais des Congrès et de la culture.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par