Nevers Nièvre EUR À l’occasion du Printemps des Poètes, la Médiathèque Jean Jaurès à NEVERS propose une lecture musicale sous la verrière.

Elise Charles et Vincent Bernard de l’association “Libre à Lire” liront une suite de poèmes extraits du recueil Métope de Thanassis Hatzopoulos, aux éditions “La Tête à l’envers”.

Ils seront accompagnés de Goran Juresic, multi-instrumentiste au parcours atypique.

