**Nuage** ——— ### Lecture musicale Lecture musicale d’après l’œuvre de Marc-Edouard Nabe : _Nuage_. Dans ce livre, l’auteur décrit avec tendresse et humour un personnage lunaire et pourtant bien vivant : Django Reinhardt. La lecture de ce livre par Laurent Berger est soulignée, ponctuée et imagée par les guitares de Laurent Courtois et Vivien García qui, dans leurs improvisations, évoquent les thèmes célèbres du guitariste et illustrent les propos de l’auteur.

Entrée libre sur réservation / Annulation en cas de pluie

Lecture musicale à partir de l’oeuvre « Nuage » centrée sur Django Reinhardt. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T16:30:00 2021-07-25T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Côte-Saint-André Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Hector-Berlioz Adresse 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André Ville La Côte-Saint-André lieuville Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André