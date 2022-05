Lecture musicale Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Lecture musicale Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel, 14 mai 2022, Compiègne. Lecture musicale

le samedi 14 mai à Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel

En lien avec l’exposition Ivoire Ivoires : Lecture musicale du roman _Les racines du ciel_ de Romain Gary (prix Goncourt de 1956) Par Jalil Naciri acteur (prix Michel Simon), auteur, réalisateur et producteur de théâtre et de cinéma En collaboration avec le 106, centre d’art et de création de Margny-lès- Compiègne. Séance à 20h30, à 21h30 et à 22h30 (durée séance : 30 minutes) Sur réservation : 03 44 20 26 04

Réservation obligtoire

Lecture musicale du roman Les racines du ciel de Romain Gary par Jalil Naciri acteur en collaboration avec le 106, centre d’art et de création de Margny-lès- Compiègne. Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel 2 rue Austerlitz, 60200 Compiègne Compiègne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Musée d'art et d'archéologie Antoine Vivenel Adresse 2 rue Austerlitz, 60200 Compiègne Ville Compiègne lieuville Musée d'art et d'archéologie Antoine Vivenel Compiègne Departement Oise

Musée d'art et d'archéologie Antoine Vivenel Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Lecture musicale Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel 2022-05-14 was last modified: by Lecture musicale Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel Musée d'art et d'archéologie Antoine Vivenel 14 mai 2022 Compiègne Musée d'art et d'archéologie Antoine Vivenel Compiègne

Compiègne Oise