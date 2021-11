Saint-Cyprien Médiathèque Prosper Mérimée Pyrénées-Orientales, Saint-Cyprien Lecture musicale Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Saint-Cyprien

Médiathèque Prosper Mérimée, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30 Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le trio musical « Les Livreuses » de la Cie Le Pince-Oreille décline l’amour sur des textes de P. Eluard, L. Aragon, B. Fontaine, A. Breton, L. Ferré, R. Char, G. Apollinaire, Barbara, St Augustin… Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago 66750 Saint Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

2022-01-20T18:30:00 2022-01-20T20:00:00

