Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 11 décembre à 15:00

Au programme de cet impromptu artistique : lectures, performances et musique autour des livres objets du collectif lillois Les Piñatas. Un vrai moment de poésie et d’exploration qui vous transportera hors du temps et laissera place à l’échange avec les artistes. Par Madeline Wood, Léa Machado, Eliott Pradot et Quentin Conrate. Dans le cadre des Plaines d’été, avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France. Durée : 40 min.

Gratuit, Entrée libre

