Lecture musicale Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement, 17 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 17 au 18 août 2021 :

mardi, mercredi de 18h à 19h30

gratuit

Lecture musicale de La Plus Précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg.

Un journaliste ou historien avait déclaré à la radio, je ne sais plus quand exactement, que dans 300 ans, on ne saurait peut-être plus rien de cette période, qu’il ne resterait plus rien de «ça» – sauf ce livre, que ce livre resterait. Je ne sais plus si c’est mon père ou ma mère qui m’avait rapporté, un peu fébrile et ému, abasourdi, cette puissante prophétie. C’est vrai, le «Il était une fois» marche aussi pour cette «fois» là. En attendant, je ne me souviens pas – enfant – que mon père me lisait des contes, nous en inventions ensemble : «Les histoires de Puce coquette». Ma mère me lisait une histoire de tracteur, «Le tracteur Max». Ma fille est peut-être trop jeune pour entendre «La Plus précieuse des Marchandises», je n’ai aucune idée de comment seront les enfants (jeunes et vieux) dans 300 ans, je sais juste que je suis bien heureuse et fière de vous le faire entendre, à vous, maintenant.

Olga Grumberg

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce n’est pas Le petit Poucet ! Pas du tout. moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir? Allons… Dans ce grand bois donc, régnait grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été une chaleur accablante s’abattait sur ce bois et chassait le grand froid. la faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui oui oui oui.

Jean-Claude Grumberg La Plus Précieuse des Marchandises, éditions du SEUIL- LA LIBRAIRIE DU XXIe siècle.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault Paris 75011

9 : Saint-Ambroise (319m) 3 : Rue Saint-Maur (324m)



Contact :SELECTRON LIBRE selectronlibre@gmail.com

