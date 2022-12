Lecture musicale « l’homme qui rit » Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher

Cher

Lecture musicale « l’homme qui rit » Châteauneuf-sur-Cher, 17 février 2023, Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher. Lecture musicale « l’homme qui rit » Rue du Clos de l’Île Châteauneuf-sur-Cher Cher

2023-02-17 20:00:00 – 2023-02-17 Châteauneuf-sur-Cher

Cher Châteauneuf-sur-Cher « L’homme qui rit » est le nom de scène d’un adolescent dont on suit le parcours. Il arrive à traverser les plus dures épreuves de l’existence mais restera banni de la société de son temps, qui n’accorde aucun prix aux qualités dont il est le symbole.

Tout public dès 15 ans. Texte de Victor Hugo – Par la compagnie Un Temps La lecture est assurée par une comédienne et une musicienne, qui déploient petit à petit une scénographie évoquant l’atmosphère maritime du roman de Victor Hugo, son monde onirique, sa férocité et sa douceur. carrosserie.mesnier@wanadoo.fr +33 2 48 96 48 36 https://www.carrosseriemesnier.com/ carrosserie Mesnier

Châteauneuf-sur-Cher

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher, Cher Autres Lieu Châteauneuf-sur-Cher Adresse Rue du Clos de l'Île Châteauneuf-sur-Cher Cher Ville Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher lieuville Châteauneuf-sur-Cher Departement Cher

Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-cher-chateauneuf-sur-cher/

Lecture musicale « l’homme qui rit » Châteauneuf-sur-Cher 2023-02-17 was last modified: by Lecture musicale « l’homme qui rit » Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher 17 février 2023 Châteauneuf-sur-Cher cher Rue du Clos de l'Île Châteauneuf-sur-Cher Cher Châteauneuf-sur-Cher Cher

Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Cher