LECTURE MUSICALE » LE TRACAS DE BLAISE » Salle de l’étoile, 30 mars 2022, Châteaurenard.

Salle de l’étoile, le mercredi 30 mars à 15:30

► Dans le cadre du Festival Festo Pitcho. ► LES TRACAS DE BLAISE : Blaise se réveille un matin, après une nuit de rêves sans doute agités. En enfilant sa première pantoufle, il comprend qu’une chose bizarre vient de lui arriver… Ses pieds se sont changés en pattes d’ours ! Et chaque jour, la fourrure gagne du terrain. Malgré cette bien étrange métamorphose, Blaise continue à se rendre à son bureau, il fait face aux tracas de plus en plus pesants, jusqu’au grand changement ! Grâce au duo Aimée LesPierres (guitare et voix), le texte de Raphaële Frier rencontre l’instrument et le chant pour proposer une nouvelle vision de cette étonnante et savoureuse histoire. L’ouvrage a obtenu la Pépite d’Or 2018 du Salon du Livre de Montreuil. Le tracas de Blaise, L’Atelier du poisson soluble, 2017. ► Les mesures sanitaires en vigueur le jour du concert seront appliquées (pass, masque..). Merci de respecter les gestes barrières. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Enfant : 2€ \ Adulte : 4€. ► Sur place : Enfant : 2€ \ Adulte : 4€.

♫JEUNE PUBLIC♫

Salle de l’étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T15:30:00 2022-03-30T17:00:00