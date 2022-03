Lecture musicale : “Le sanctuaire” avec Laurine Roux Tallard Tallard Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Tallard Hautes-Alpes Tallard Accompagnée du musicien Sylvain Ferlay, Laurine Roux proposera une lecture d’extraits de son roman “Le Sanctuaire” (Éditions du Sonneur). mediatheque@ville-tallard.fr +33 4 92 54 11 12 Médiathèque municipale Michel Serres 1 rue des Sapins Tallard

