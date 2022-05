Lecture musicale Le nom des rivières Louargat Louargat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lecture musicale Le nom des rivières
Louargat, 31 juillet 2022
Rue de Saint-Éloi Chez Mémé – St Eloi
Louargat, Côtes d'Armor

Cette lecture-musicale vous invite à un voyage dans le temps autour d'une toponymie poétique des cours d'eau. Nous vous invitons à suivre, au gré des notes et des mots, des histoires, des anecdotes ou des savoirs, en compagnie de Jean-Luc Thomas aux flûtes et Jean-Frédéric Noa à la lecture.

+33 2 96 38 33 84

