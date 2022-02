LECTURE MUSICALE “LE CHEMIN DE FUMEE” Papillon noir théâtre, 24 mars 2022, Caen.

LECTURE MUSICALE “LE CHEMIN DE FUMEE”

Papillon noir théâtre, le jeudi 24 mars à 09:00

Une nouvelle antenne de la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) est ouverte à Caen, conduite par Stéphanie Huet Le Grand (professeur d’histoire-géographie), Salomon Ellia (harpiste, chanteur et comédien) et Fabien Bories (cadre du secteur privé) : “Nous sommes guidés par des valeurs universalistes d’humanisme et de fraternité. Notre but est d’aider toutes les victimes de racisme, d’antisémitisme, de discriminations. Nous intervenons également dans les établissements scolaires, les associations de jeunesse et d’éducation populaire, les clubs sportifs…afin de sensibiliser les jeunes générations à ces questions essentielles que sont le vivre-ensemble, le respect de l’autre et de sa différence ». La délégation caennaise souhaite étendre son action à l’ensemble du département du Calvados. Une journée de rencontres et d’échanges est organisée auprès des partenaires locaux, le 24 mars prochain dans le cadre de la semaine nationale contre le racisme et l’antisémitisme. Au programme : – 9h30 à 12h30 : Lecture musicale du roman de Rachel Hausfater, le Chemin de fumée, devant un public d’enseignants et de membres de la communauté éducative du département avec Marie Lemoine, conteuse et Salomon Ellia, harpiste. Echanges avec les participants autour de la thématique de la lecture : la Shoah vue à travers le regard d’une adolescente rescapée des camps.

Non ouvert au public

Pour l’ouverture de l’antenne locale de la Licra à Caen , une lecture musicale suivie d’une médiation culturelle est organisée.

Papillon noir théâtre 33 route de Trouville 14000 Caen Caen Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T12:30:00