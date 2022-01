Lecture musicale : La Tour Maudite, Une Légende Normande Eglise Saint Marcouf Ravenoville Catégories d’évènement: Manche

En adaptant la terrifiante légende normande _La Tour Maudite_, la compagnie Mad King nous donne à entendre une histoire fantastique et épique issue de la tradition orale, initialement retranscrite par Octave Féré, écrivain normand du 19ème siècle. La Compagnie Mad King nous donne à entendre « La Tour Maudite » une histoire fantastique issue de la tradition orale, initialement retranscrite par Octave Féré, écrivain normand du 19ème siècle. Eglise Saint Marcouf 2 chemin des Azes 50310 Saint-Marcouf Ravenoville Manche

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

