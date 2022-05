Lecture musicale « La Clameur des Lucioles » Coutances Coutances Catégories d’évènement: 50200

Coutances

Lecture musicale « La Clameur des Lucioles » Coutances, 14 juin 2022, Coutances. Lecture musicale « La Clameur des Lucioles » Théâtre Municipal 2 Rue Milon Coutances

2022-06-14 19:00:00 – 2022-06-14 Théâtre Municipal 2 Rue Milon

Pour l'occasion de la 9ème édition du Festival Culturissimo, une lecture musicale est organisée au Théâtre Municipal de Coutances le mardi 14 juin à 19h. Il s'agit de « La Clameur des Lucioles » de Joël Bastard interprétée par la comédienne Sandrine Bonnaire et le trompettiste Erik Truffaz.

