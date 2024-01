LECTURE MUSICALE Librairie L’Embellie La Bernerie-en-Retz, samedi 24 février 2024.

LECTURE MUSICALE Librairie L’Embellie La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:30:00

fin : 2024-02-24

Un petit voyage au Japon vous tente ? Venez écouter ONGAKU NO SAISEI, balade japonaise

Le Japon, terre ancestrale des samouraïs, îles aux traditions culturelles fortes, eldorado technologique et richesse littéraire, il n’en fallait pas plus pour que l’Opiniâtre Printemps s’attelle à vous faire découvrir cette région du monde.

Préparez-vous à sentir la caresse florale des sakuras, à être emporté dans des combats dantesque de mangas, à méditer à la simple énonciation d’un haïku…



Une lecture musicale riche et captivante proposée dans le cadre du festival Errances, organisé par Spectacles en Retz

Inscription auprès de votre librairie.

Cécouvrez ici les événements proposés par La Bernerie en Retz

.

Librairie L’Embellie 13 rue Jean Duplessis

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@embellie.org



Mise à jour le 2024-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire