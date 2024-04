Lecture musicale Grange aux Dîmes Cambremer, vendredi 12 avril 2024.

Lecture musicale La mairie de Cambremer vous invite à une lecture musicale tirée du roman épistolaire «Les liaisons dangereuses» de Pierre Choderlos de Laclos. Vendredi 12 avril, 20h30 Grange aux Dîmes gratuit

Début : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:00:00+02:00

La mairie de Cambremer vous invite à une lecture musicale tirée du roman épistolaire «Les liaisons dangereuses» de Pierre Choderlos de Laclos.

Les liaisons dangereuses de Mademoiselle ou la métamorphose de Cécile Volanges.

Jérôme Chaboseau : lecture et viole de gambe

Laurence Dri : lecture

Musique de Marin Marais, Boismortier, Abel, Forqueray

Bande-annonce : https://youtu.be/jLYbDGzOPxM

Cambremer