Le Printemps des poètes se déroule du 9 au 25 mars 2019. Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Pour sa 21e édition, le Printemps des poètes invite à travers le thème de la Beauté à permettre à la langue des poètes de continuer de pulser en chacun. En partenariat avec la librairie Le Cyprès et les éditions la tête à l’envers : Rencontre à la médiathèque Jean Jaurès de Nevers, le vendredi 22 mars, à 18h30, Entrée libre Programme en deux temps : Premier temps : lecture musicale de poètes turcs (Nazim Hikmet, Metin Celâl), albanais (Dritëro Agolli), palestinien (Mahmoud Darwich, Sami al Qâsim). Deuxième temps : lecture musicale du conte-poème de Christian Olliet _Les sept voyages d’Ali l’Homme Tapis_, éditions la tête à l’envers, décembre 2018. Lectures données par Corinne Fréguin (association Libre à lire) et Vincent Bernard Musique originale et chants moyens-orientaux par Elise Charles et Alexis Rejasse. Renseignements au 03 86 68 48 50

