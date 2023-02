Lecture musicale et exposition de peinture Chapelle de Grainval Saint-Léonard Saint-Léonard Catégories d’Évènement: Saint-Léonard

Seine-Maritime

Lecture musicale et exposition de peinture Chapelle de Grainval, 12 mars 2023, Saint-Léonard Saint-Léonard. Lecture musicale et exposition de peinture 146 Route de Grainval Chapelle de Grainval Saint-Léonard Seine-Maritime Chapelle de Grainval 146 Route de Grainval

2023-03-12 16:30:00 16:30:00 – 2023-03-12

Chapelle de Grainval 146 Route de Grainval

Saint-Léonard

Seine-Maritime Saint-Léonard Dans le cadre du Printemps des Poètes.

Avec Jacques Moulin, Sophie Renée Bernard et Claude Baudoin. Dimanche 12 mars à 16h30

Chapelle de Grainval : 146 route de Grainval à Saint-Léonard

Entrée avec libre participation du chapeau

