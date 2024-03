Lecture musicale du texte Au clavier des vagues d’Anne-José Lemonnier Café-poème Livraisemblable Douarnenez, samedi 9 mars 2024.

Anne-José Lemonnier, riveraine de la baie de Douarnenez, autrice de récits et poèmes publiés chez Rougerie et Diabase, a reçu en 2005 le prix Georges Perros pour son ouvrage Falaise de proue aux éditions Rougerie. Son recueil Au clavier des vagues brosse un paysage océanique qui rend grâce à la beauté du monde et ouvre les portes de l’intériorité. Un texte sublimé par la voix et la musique du collectif 30 minutes d’insomnie.

Dans le cadre du Printemps des Poètes .

2024-03-09 20:30:00

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne livraie.dz@gmail.com

