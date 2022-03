Lecture musicale du roman L’Anguille Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Nogent-le-RotrouNogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Lecture musicale du roman L’Anguille Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou, 4 mars 2022, Nogent-le-RotrouNogent-le-Rotrou. Lecture musicale du roman L’Anguille 74 rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou

2022-03-04 – 2022-03-04

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir 74 rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou Lecture musicale du roman ado « L’Anguille » de Valentine Goby par l’autrice elle-même accompagnée d’un musicien.

Spectacle réservé aux scolaires + quelques places disponibles sur inscription. Lecture musicale du roman ado « L’Anguille » de Valentine Goby par l’autrice elle-même accompagnée d’un musicien.

Spectacle réservé aux scolaires + quelques places disponibles sur inscription. bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr +33 2 37 52 76 16 http://www.bm-nogent-le-rotrou.com/ Lecture musicale du roman ado « L’Anguille » de Valentine Goby par l’autrice elle-même accompagnée d’un musicien.

Spectacle réservé aux scolaires + quelques places disponibles sur inscription. bibliotheque

74 rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Adresse 74 rue Gouverneur Ville Nogent-le-RotrouNogent-le-Rotrou lieuville 74 rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

Lecture musicale du roman L’Anguille Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 2022-03-04 was last modified: by Lecture musicale du roman L’Anguille Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 4 mars 2022 Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-RotrouNogent-le-Rotrou Eure-et-Loir