Mémorial Ascq 1944, le dimanche 19 septembre à 16:00

C’ÉTAIT AVANT LA NUIT – Gaston Baratte une vie à Ascq, DE ANDRÉ BARATTE & SOPHIE RAZEL Lecture par Boris Dymny, Mise en voix par Nora Granovsky Le récit d’André Baratte, fils de Gaston Baratte, trouve un écho dans les mots de Sophie Razel, autrice. C’est l’histoire poignante d’un homme exemplaire, pris dans les mailles de la tragédie d’Ascq, dans le Nord de la France, en avril 1944. De sa naissance en 1898 à Ascq, bourgade du Nord de la France, à sa mort le 1er avril 1944, la vie de Gaston Baratte est emblématique à bien des égards. C’est avec le désir de laisser une trace de son histoire que co-écrit son fils André Baratte, avec Sophie Razel, 76 ans après les événements qui valurent la vie de son père. Ce livre rend hommage à un homme engagé, fidèle aux valeurs d’entraide et de solidarité de sa ville et de sa région. Cette lecture s’inscrit dans le cadre du Festival Uber Gang. Plus d’infos ici: [[https://bvzk.fr/ubergang/](https://bvzk.fr/ubergang/)](https://bvzk.fr/ubergang/) A cette occasion M. Baratte sera présent pour des dédicaces de son livre. Mémorial Ascq 1944 79 rue Mangin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00

