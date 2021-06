Penmarch Penmarch Finistère, Penmarc'h Lecture musicale du journal d’Hélène Berr Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Lecture musicale du journal d’Hélène Berr Penmarch, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Penmarch. Lecture musicale du journal d’Hélène Berr 2021-07-18 – 2021-07-18

Penmarch Finistère Journal d’Hélène Berr, jeune juive parisienne, de 1942 à 1944. Récit quotidien d’une agrégative d’anglais contrainte de porter l’étoile jaune, déportée en mars 1944. Elle meurt d’épuisement à Bergen-Belsen, quelques semaines avant la libération des camps. Suivi d’une biographie de la famille Berr, qui examine l’historique de la conservation du manuscrit d’Hélène. Hélène Berr a vingt et un ans lorsqu’elle commence à écrire son journal. L’année 1942 et les lois anti-juives de Vichy vont faire basculer sa vie. Cinquante ans durant, ce manuscrit n’a existé que comme un douloureux trésor familial. Consulté par les chercheurs au Mémorial de la Shoah, l’original du Journal d’Hélène Berr est devenu en quelques mois un texte mythique. Livre de Mariette Job – Xavier Bazin, lecteur ; Véronique Briel, piano et choix musicaux ; Patricia Reibaud, violon. +33 6 60 29 24 87 Journal d’Hélène Berr, jeune juive parisienne, de 1942 à 1944. Récit quotidien d’une agrégative d’anglais contrainte de porter l’étoile jaune, déportée en mars 1944. Elle meurt d’épuisement à Bergen-Belsen, quelques semaines avant la libération des camps. Suivi d’une biographie de la famille Berr, qui examine l’historique de la conservation du manuscrit d’Hélène. Hélène Berr a vingt et un ans lorsqu’elle commence à écrire son journal. L’année 1942 et les lois anti-juives de Vichy vont faire basculer sa vie. Cinquante ans durant, ce manuscrit n’a existé que comme un douloureux trésor familial. Consulté par les chercheurs au Mémorial de la Shoah, l’original du Journal d’Hélène Berr est devenu en quelques mois un texte mythique. Livre de Mariette Job – Xavier Bazin, lecteur ; Véronique Briel, piano et choix musicaux ; Patricia Reibaud, violon. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Étiquettes évènement : Autres Lieu Penmarch Adresse Ville Penmarch lieuville 47.8106#-4.33172