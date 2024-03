Lecture musicale (dès 14 ans) : Lettres de Westerbork Arcade Pierrablanca Plan-les-Ouates, dimanche 14 avril 2024.

Durée : 55 min

Gratuit, sans réservation

1942-1943 : depuis le camp de transit de Westerbork, aux Pays-Bas, Etty Hillesum, jeune femme juive entretient une correspondance régulière avec ses amis d’Amsterdam. Véritable journal épistolaire, ces lettres brossent un tableau rare et précieux sur la vie de ce camp, véritable antichambre d’Auschwitz, et poursuivent le dialogue intérieur initié avec son journal, une année plus tôt.

Arcade Pierrablanca : 6 chemin du Bois-Ecard (à côté de la supérette) / en face de l’arrêt Serves.

Arcade Pierrablanca 6 chemin du Bois-Ecard, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève

