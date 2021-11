Lecture musicale dédiée à la Poésie Grecque Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 16 mars 2018, Nevers.

A l’occasion de la 20ème édition du Printemps des Poètes, la médiathèque Jean Jaurès propose une lecture musicale, en partenariat avec les éditions « la tête à l’envers » et la librairie Le Cyprès. Cet événement est organisé à l’occasion de la parution du recueil « Entre la vague et le vent », une édition bilingue de 20 poèmes de George SEFERIS. Au programme : Petite vidéo pour présenter Georges Séféris, immense poète grec : son oeuvre, son ancrage dans l’histoire littéraire et l’histoire de la Grèce, lectures de poèmes : en grec par Efsevia LOREAU / en français par Corinne FREGUIN de l’association Libre à lire et par Vincent BERNARD, accompagnement musical par Alexis REJASSE. Un épilogue gourmand et convivial clôturera cette soirée dédiée à la Grèce et à sa culture. Vendredi 16 mars 2018 à 18h30 Entrée libre GRATUIT Renseignements au 03 86 68 48 50 L’auteur, Georges Séféris : immense poète grec du XXè siècle, lauréat du prix Nobel de littérature en 1963, de son vrai nom Georges Seferiadis, il naît de parents grecs à Smyrne, dans l’Empire ottoman, le 13 mars 1900. Georges Séféris n’a cessé de célébrer la beauté de son pays, sa lumière, sa langue. Mais il dit aussi la douleur, le déracinement, l’errance loin de la terre natale, ce déchirement de l’exil vécu dès son enfance et plus tard, en particulier lors de la Seconde Guerre mondiale. D’une puissance rare, son œuvre est tout autant enracinée dans l’héritage culturel grec – la mythologie, la lecture d’Homère et des « tragiques grecs » – que dans les grands bouleversements qu’a connus la Grèce de son époque : les massacres de Smyrne où il était né, perpétrés par les Turcs, les dictatures (celle de Metaxas de 1936 à 1941, puis celle dite « des Colonels » qu’il a vécue de 1963 jusqu’à sa mort), mais aussi les guerres, dont la seconde qui l’a mené en exil avec le gouvernement de son pays. Il meurt le 20 septembre 1971. Le lendemain, une foule immense suit son cercueil dans les rues d’Athènes, entonne son poème Reniement mis en musique par Mikis Théodorakis dont l’œuvre est interdite par la junte au pouvoir : elle transforme ainsi les obsèques du poète en une grande manifestation contre la dictature. Pour en savoir plus sur le « Printemps des Poètes » Imaginé à l’initiative de Jack Lang, et créé à Paris du 21 au 28 mars 1999 par Emmanuel Hoog et André Velter, afin de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l’extrême vitalité de la Poésie en France, Le Printemps des Poètes est vite devenu une manifestation d’ampleur nationale. Sous l’impulsion d’Alain Borer en 2001, puis de Jean-Pierre Siméon de 2002 à 2017, un Centre de Ressources pour la Poésie est venu prolonger les temps forts du Printemps tout au long de l’année. C’est ainsi que la voix des poètes s’est propagée et que de nombreuses actions poétiques se sont déployées sur tout le territoire et jusqu’à l’étranger.

Entrée libre

20ème édition du Printemps des Poètes

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



