Accompagnée du musicien Philippe Gelda, cette lecture des mémoires interrompus de Barbara, ” Il était un piano noir”, clôture le cycle “femmes et artistes” initié dans les bibliothèques du territoire. Réservations conseillées. Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture soutenu par la DRAC Occitanie, le réseau des bibliothèques-médiathèques propose un cycle de lectures sur la thématique « Femmes et artistes ».

Sylvie Maury, comédienne, propose d’« Entendre la parole de femmes d’exception, de femmes qui croient en leur art avec exigence et rigueur, de femmes qui pensent et s’engagent, de femmes dans un milieu d’hommes souvent, de femmes qui aiment passionnément, de femmes seules aussi parfois, de femmes scandaleuses, de femmes lucides, de femmes libres. » Barbara

