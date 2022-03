Lecture Musicale de Low Down avec la Jam du Cours Le 3C Café culturel citoyen, 9 avril 2022, Aix-en-Provence.

LOW DOWN, JAZZ CAME ET AUTRES CONTES DE LA PRINCESSE BEBOP L’ouvrage autobiographique « Low Down ; Jazz, came et autres contes de la princesse bebop » narre les relations entre l’auteure, Amy Joe Albany, et son père, Joe Abany, qui, outre le fait d’être l’un des pianistes de Charlie Parker, côtoya le gotha du jazz (Chet Baker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk…) et fut aussi, hélas, un toxicomane invétéré. Touchés par les instantanés de vie à hauteur d’enfant et par la véracité des sensations musicales qui en émanent, des musiciens du collectif « La Jam du CourS » ont convié une lectrice à sélectionner des passages de l’ouvrage, pour les faire entendre sur scène, sur fond d’improvisations et de thèmes emblématiques du bebop. Durée du spectacle : 1h Caroline Roux, lecture/Denis Antoine, flûtes traversières/Pierre-Augustin Grivelet, guitare/Laurent Dussutour, contrebasse.

