Bibliothèque Villa Saint-Hilaire, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Lecture musicale, en compagnie du musicien Jean-Baptiste Boussougou. Venez découvrir ou redécouvrir le personnage de Shéhérazade, femme forte, héroïque, courageuse et intelligente et quelques-uns de ses célèbres et intemporels contes des mille et une nuits. À partir de 8 ans, tout public. Parking assuré sur place. Passe sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans. Lecture- concert Bibliothèque Villa Saint-Hilaire Boursier-Mougenot 06130 Grasse Grasse Alpes-Maritimes

