Saint-Jory Bibliothèque Municipale de Saint-Jory Haute-Garonne, Saint-Jory Lecture musicale Bibliothèque Municipale de Saint-Jory Saint-Jory Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Jory

Lecture musicale Bibliothèque Municipale de Saint-Jory, 21 janvier 2022, Saint-Jory. Lecture musicale

Bibliothèque Municipale de Saint-Jory, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00 Places limitée, masque obligatoire, passe sanitaire valide

Gabriel et Bernardo Sandoval nous font l’honneur de présenter leur ouvrage, accompagné d’une guitare Bibliothèque Municipale de Saint-Jory 31790 Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Jory Autres Lieu Bibliothèque Municipale de Saint-Jory Adresse 31790 Saint-Jory Ville Saint-Jory lieuville Bibliothèque Municipale de Saint-Jory Saint-Jory