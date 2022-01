Lecture musicale avec le Collectif « Errances » médiathèque de Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

La performance intitulée « Les Lueurs » parle de chemins caillouteux à traverser, de deuil et d’animaux totems. De dos qui se courbent pour mieux se redresser, de paysages à reconstruire et de corps capables d’atteindre les extrémités pour retrouver la lumière. Un spectacle qui risque de vous transformer, vous questionner et vous faire avancer…vers la lumière, Les lueurs. Pour les famille, dès 10ans

