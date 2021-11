Les Ponts-de-Cé Médiathèque municipale Antoine de Saint-Exupéry Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire Lecture musicale autour de Raymond Carver : « Parlez-moi d’amour » Médiathèque municipale Antoine de Saint-Exupéry Les Ponts-de-Cé Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé

Maine-et-Loire

Lecture musicale autour de Raymond Carver : « Parlez-moi d’amour » Médiathèque municipale Antoine de Saint-Exupéry, 22 janvier 2022, Les Ponts-de-Cé. Lecture musicale autour de Raymond Carver : « Parlez-moi d’amour »

Médiathèque municipale Antoine de Saint-Exupéry, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

### « Parlez-moi d’amour » **Lecture musicale autour de l’oeuvre de Raymond Carver** Entrez avec nous dans l’univers de Raymond Carver, ses nouvelles et sa poésie. Une lecture de textes autour de l’amour , avec un accompagnement à la guitare électrique entièrement composé pour l’occasion. Les morceaux choisis portent la force, la sensibilité et l’éloquence propres à Carver, concentrés d’ instantanés de vies fugaces. Des récits où la quête d’amour prend une allure de Road Trip. Recueils utilisés : _Parlez-moi d’amour_, _La vitesse foudroyante du passé_ aux éditions de l’Olivier, _Six poèmes_ aux Éditions Pneumatiques Durée : 1 heure Lecture : Dominique Huet Guitare électrique : Christophe Touzeau Les Éditions Pneumatiques proposeront une vente de recueils de nouvelles et d' »Objets Littéraires Postaux » à l’issue de la lecture.

Passe sanitaire demandé

Entrez dans l’univers de Raymond Carver, ses nouvelles et sa poésie. Une lecture de textes autour de l’amour , avec un accompagnement à la guitare électrique entièrement composé pour l’occasion. Médiathèque municipale Antoine de Saint-Exupéry 1 rue Charles de Gaulle 49130 Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire Autres Lieu Médiathèque municipale Antoine de Saint-Exupéry Adresse 1 rue Charles de Gaulle 49130 Les Ponts-de-Cé Ville Les Ponts-de-Cé lieuville Médiathèque municipale Antoine de Saint-Exupéry Les Ponts-de-Cé