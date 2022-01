Lecture musicale Arcachon, 19 mars 2022, Arcachon.

Lecture musicale Arcachon

2022-03-19 16:00:00 – 2022-03-19

Arcachon Gironde

« Mosaïque d’estuaire et de bord de mer »

avec Catherine Berthelard

Cette lecture poétique, accompagnée par

un musicien entremêle les mots, les

rythmes et les sons sur le thème du bord de

mer. Les textes écrits par les habitants

d’Arcachon durant l’atelier d’écriture du 19

mars enrichissent cette création et posent

la question : aujourd’hui, quel coin du

Bassin habitons-nous avec bonheur ?

+33 5 57 52 98 88

libre de droit

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-01-17 par