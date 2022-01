Lecture musicale : Anna Akhmatova et le Piano russe Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Lecture musicale : Anna Akhmatova et le Piano russe Médiathèque Marguerite Yourcenar, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 16h00 à 17h15

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2022, la médiathèque propose une lecture musicale : « Anna Akhmatova et le piano russe » présentée par les Classes d’art dramatique et de piano du Conservatoire Frédéric Chopin, 15e arr. Direction : Betty Bayern et Louise Akili Restitution de travaux de la classe de Parcours découverte en art dramatique de Betty Bayern, et de la classe de piano de Louise Akili. Samedi 12 mars à 16h Entrée libre dans la limite des places disponibles auditorium (niveau -1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015 Contact : 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://twitter.com/bibYourcenar?lang=fr Nature;Peinture

