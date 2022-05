Lecture musicale- Alain Nouvel Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Lecture musicale- Alain Nouvel Montbrun-les-Bains, 21 mai 2022, Montbrun-les-Bains. Lecture musicale- Alain Nouvel salle de rencontre leo lagrange leo lagrange Montbrun-les-Bains

2022-05-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-21 salle de rencontre leo lagrange leo lagrange

Montbrun-les-Bains Drôme Dans ce recueil de sept nouvelles, Alain Nouvel charme le lecteur par sa langue fertile et musicale; il l’entraîne à sa suite dans des contrées à la lisière de l’imaginaire et du réel. salle de rencontre leo lagrange leo lagrange Montbrun-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse salle de rencontre leo lagrange leo lagrange Ville Montbrun-les-Bains lieuville salle de rencontre leo lagrange leo lagrange Montbrun-les-Bains Departement Drôme

Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrun-les-bains/

Lecture musicale- Alain Nouvel Montbrun-les-Bains 2022-05-21 was last modified: by Lecture musicale- Alain Nouvel Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 21 mai 2022 Drôme Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains Drôme