Lecture musicale

2022-07-24 – 2022-07-24 La compagnie P.M.V.V. Le Grain de Sable vous propose une lecture musicale sur le thème « A la table de Marcel Proust ».

Distribution : Odile Heimburger (chant), Monique Bouvet (piano), Philippe Müller, Vincent Vernillat (lecture).

Ouvert à tous. Apporter son pique-nique pour la suite de la soirée. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

